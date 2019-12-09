В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
Гибрид свиньи и обезьяны, выращенный китайскими учёными (2019) | Фото: baijiahao.baidu.com

В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи

Китайским генетикам удалось создать гибрид свиньи и обезьяны, предназначенный для выращивания в перспективе человеческих органов. Пока рано судить, хорошо это или плохо, но необходимый технологический уровень уже достигнут.
Читайте также:

Как сообщают китайские СМИ, группа исследователей Государственной ведущей лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии сумела вывести двух гибридов свиньи с генами макаки-резуса, однако они прожили меньше недели.

Гибрид свиньи и обезьяны, выращенный китайскими учёными(2019)|Фото: baijiahao.baidu.com

Клетки обезьян были добавлены к эмбрионам свиней. Появление на свет необычных гибридов ничем не отличалось от рождения обычных свиней, а органы, такие как сердце, печень, селезенка, легкие и кожа, содержали ткани обезьян, хотя их доля пока очень низкая (от одной десятой до одной тысячной).

Всего было имплантировано около 4000 свиноматок, однако родились лишь десять поросят, из которых только двух можно считать гибридами.

Схема создания гибрида обезьяны и свиньи(2019)|Фото: tech.sina.com.cn

Немаловажно, что недолго прожили и поросята, которым в ходе эксперимента гены свиньи не добавлялись. Причина может крыться не в добавленных генах, а в процессе искусственного оплодотворения.

Таким образом, хотя в ходе эксперимента и удалось вывести гибрид, его эффективность пока не высока.

В дальнейшем планируется увеличить количество генов макаки-резуса, чтобы в перспективе научиться выращивать в подобных гибридах и человеческие органы.

add_circle ОБСУДИТЬ (3)


Читать все комментарии (3)


Добавить комментарий:

В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, генетика, свиньи, обезьяны, органы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети