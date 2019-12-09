В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи

Китайским генетикам удалось создать гибрид свиньи и обезьяны, предназначенный для выращивания в перспективе человеческих органов. Пока рано судить, хорошо это или плохо, но необходимый технологический уровень уже достигнут.

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Как сообщают китайские СМИ, группа исследователей Государственной ведущей лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии сумела вывести двух гибридов свиньи с генами макаки-резуса, однако они прожили меньше недели.

Клетки обезьян были добавлены к эмбрионам свиней. Появление на свет необычных гибридов ничем не отличалось от рождения обычных свиней, а органы, такие как сердце, печень, селезенка, легкие и кожа, содержали ткани обезьян, хотя их доля пока очень низкая (от одной десятой до одной тысячной).

Всего было имплантировано около 4000 свиноматок, однако родились лишь десять поросят, из которых только двух можно считать гибридами.

Немаловажно, что недолго прожили и поросята, которым в ходе эксперимента гены свиньи не добавлялись. Причина может крыться не в добавленных генах, а в процессе искусственного оплодотворения.

Таким образом, хотя в ходе эксперимента и удалось вывести гибрид, его эффективность пока не высока.

В дальнейшем планируется увеличить количество генов макаки-резуса, чтобы в перспективе научиться выращивать в подобных гибридах и человеческие органы.