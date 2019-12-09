Предприятие ТМК-ИНОКС отметило 10-летний юбилей

ТМК-ИНОКС (входит в Трубную Металлургическую Компанию) провело мероприятия, посвящённые 10-летию со дня основания. Предприятие было создано в 2009 году на базе трубоволочильного цеха №3 Синарского трубного завода (СинТЗ).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, сотрудников завода поздравил председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский.

"ТМК-ИНОКС на сегодняшний день — это современное, высокотехнологичное, эффективное предприятие, надёжно обеспечивающее потребности в нержавеющих трубах стратегически важных отраслей экономики РФ — атомной промышленности, энергетического, химического и нефтегазового машиностроения", — отметил он.

В рамках празднования юбилея завода 40 его сотрудников были отмечены отраслевыми и корпоративными наградами. В том числе "Знак отличия ТМК" II степени и звание "Заслуженный работник ТМК".