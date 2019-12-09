25 Сентября 2020
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Общество Пермский край
(2019) | Фото: instagram.com/samoilovperm

Глава Перми попал в ТОП-3 по упоминаемости после того, как отправил подчиненных бороться с гололедом вместо заседаний

Медиалогия поставила главу Перми Дмитрия Самойлова на третью строчку в рейтинге упоминаемости среди мэров Поволжья. Самойлов прибавил четыре строчки к предыдущему результату. В ТОПе его обошли только глава Саратова Михаил Исаев и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

В плюс Самойлову эксперты отнесли противостояние городской администрации с неблагоприятными метеоусловиями. Напомним, погода потрепала нервы пермякам в ноябре, оттепель сменялась заморозками, выпадал ледяной дождь. Самойлов отменил все совещания и отправил подчиненных на борьбу с последствиями погодного коллапса, а потом лично контролировал состояние тротуаров и дорог, обходя город пешком.

Также Дмитрий Самойлов провел круглый стол, посвященный реализации госпрограммы "Молодая семья" в Перми. В 2020 году администрация Перми синхронно с краевыми властями увеличивает финансирование программы "Молодая семья" в два раза.

Помимо этого, он проинспектировал начало строительства спортивного объекта на территории экстрим-парка. Парк включает открытые спортивные площадки для воркаута, экстремальных видов спорта и многофункциональную площадку для командных игр: волейбола, баскетбола и футбола, с трибунами для зрителей. Зона для экстремальных видов спорта предназначена для занятий скейтингом, фристайлом, паркуром и катанием на роликовых коньках. Теперь в парке построят здание, где разместятся тренажерные и спортивные залы, теплые раздевалки с душевыми, кабинеты тренеров и медиков.

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Глава Перми попал в ТОП-3 по упоминаемости после того, как отправил подчиненных бороться с гололедом вместо заседаний

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Теги: медиалогия, поволжье, дмитрий самойлов, топ-3



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