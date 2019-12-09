Федорович: "Каторгину резал и душил Марат. А журналисты мне угрожали"

В Ленинском районном суде сегодня рассматривают ходатайства о продлении меры пресечения для Михаила Федоровича, Марата Ахметвалиева, Екатерины Меньшиковой, подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины.

Напомним, 10 октября девушка из города Березовский отправилась на сделку по продаже своего автомобиля "Ауди Q5" в Екатеринбург и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Машина спустя несколько дней была обнаружена в Челябинске у перекупщиков, ее приобрели за 500 тыс. руб. Перекупщиков ввело в заблуждение, что к ним приехала очень похожая на жертву девушка и предъявила все необходимые документы. Впоследствии в салоне были найдены замытые пятна крови. 15 октября тело убитой хозяйки авто нашли в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в канализационном коллекторе, недалеко от места первой "сделки".

Сегодня перед заседанием суда Федорович ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Накануне.RU.

- У кого из вашей троицы был нож?

- Нож был у Марата. Убивать ее из каких-то побуждений меня не гложело. Не дети же мы. Заставить нас наносить удары невозможно.

Каждый человек, если идет за хлебом, не покупает же себе жвачку. Как хотел поступить Марат, так он и поступил. На суде, как говорит статистика, гораздо легче все спереть на другого.

- Почему вы не остановили расправу Марата над Каторгиной и не признались?

- Тогда никто не ожидал из нас, что будет убийство. Все ждали разбоя, но не убийства.

- Кто убивал Каторгину?

- Он убивал ее ножом. Душил. На гортань надавил, опять же, Марат.

- А вы что делали в этот момент?

- Никто этого не ожидал. Все произошло за 2-3 минуты.

- Какой был у вас план?

- Электрошокер был нужен для того, чтобы оставить Ксению без сознания.

- Вы раскаиваетесь?

- Да, истинно я сейчас раскаиваюсь. У меня тоже есть дети. Полностью все признаю.

- На мере пресечения у вас спросили, как вы готовы возместить ущерб, и вы издевательски заявили, что готовы сделать детей родителям Ксении. Зачем?

- У меня спрашивали, что я могу сделать ее маме. А что еще может сделать мужчина?

- Не считаете это вопиюще циничным?

- Вы знаете, цинично то, что половина СМИ мне угрожали расправой.

- Кто бил Каторгину электрошокером?

- Марат и бил.

- А он всегда носит электрошокер и нож?

- Да, носит с собой.

- Давно ли вы знакомы?

- Знаем давно друг друга.