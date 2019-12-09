Федорович: "Каторгину резал и душил Марат. А журналисты мне угрожали"
В Ленинском районном суде сегодня рассматривают ходатайства о продлении меры пресечения для Михаила Федоровича, Марата Ахметвалиева, Екатерины Меньшиковой, подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины.
Напомним, 10 октября девушка из города Березовский отправилась на сделку по продаже своего автомобиля "Ауди Q5" в Екатеринбург и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Машина спустя несколько дней была обнаружена в Челябинске у перекупщиков, ее приобрели за 500 тыс. руб. Перекупщиков ввело в заблуждение, что к ним приехала очень похожая на жертву девушка и предъявила все необходимые документы. Впоследствии в салоне были найдены замытые пятна крови. 15 октября тело убитой хозяйки авто нашли в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в канализационном коллекторе, недалеко от места первой "сделки".
Сегодня перед заседанием суда Федорович ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Накануне.RU.
- У кого из вашей троицы был нож?
- Нож был у Марата. Убивать ее из каких-то побуждений меня не гложело. Не дети же мы. Заставить нас наносить удары невозможно.
Каждый человек, если идет за хлебом, не покупает же себе жвачку. Как хотел поступить Марат, так он и поступил. На суде, как говорит статистика, гораздо легче все спереть на другого.
- Почему вы не остановили расправу Марата над Каторгиной и не признались?
- Тогда никто не ожидал из нас, что будет убийство. Все ждали разбоя, но не убийства.
- Кто убивал Каторгину?
- Он убивал ее ножом. Душил. На гортань надавил, опять же, Марат.
- А вы что делали в этот момент?
- Никто этого не ожидал. Все произошло за 2-3 минуты.
- Какой был у вас план?
- Электрошокер был нужен для того, чтобы оставить Ксению без сознания.
- Вы раскаиваетесь?
- Да, истинно я сейчас раскаиваюсь. У меня тоже есть дети. Полностью все признаю.
- На мере пресечения у вас спросили, как вы готовы возместить ущерб, и вы издевательски заявили, что готовы сделать детей родителям Ксении. Зачем?
- У меня спрашивали, что я могу сделать ее маме. А что еще может сделать мужчина?
- Не считаете это вопиюще циничным?
- Вы знаете, цинично то, что половина СМИ мне угрожали расправой.
- Кто бил Каторгину электрошокером?
- Марат и бил.
- А он всегда носит электрошокер и нож?
- Да, носит с собой.
- Давно ли вы знакомы?
- Знаем давно друг друга.