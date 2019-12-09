Ученый СурГПУ получила медаль Российской академии образования за исследование здоровьесбережения в Северном регионе

Ученый Сургутского государственного педагогического университета Александра Щербакова получила премию Попечительского совета Российской академии образования (РАО). Ведущий научный сотрудник лаборатории "Здоровый образ жизни и охрана здоровья" по итогам конкурса молодых ученых в области наук об образовании была удостоена медали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Всего организаторам поступило 160 заявок от преподавателей, учителей и руководителей в сфере образования со всей России. Из них только семь делегатов были удостоены медали РАО "Молодым ученым за успехи в науке" и приглашены на конференцию в Москву.

Кандидат биологических наук Александра Щербакова презентовала два способа, позволяющие определить текущее состояние участников образовательного процесса и своевременно применить психологическую и фармакологическую коррекцию. Результаты исследования нашего ученого на тему здоровьесбережения в Северном регионе получили высокую оценку экспертного совета конференции. Награду вручили замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов и президент РАО Юрий Зинченко.

Темой здоровьесбережения учащихся и педагогов сургутская исследовательница занимается уже около десяти лет совместно с профессором Мариной Поповой. Ими уже было реализовано два гранта по программе "У.М.Н.И.К" (в 2013 и 2017 гг.) в округе.