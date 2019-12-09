Генплан Челябинска планируют принять в марте 2020 года

Генеральный план Челябинска могут утвердить уже в марте 2020 года. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по градостроительству Владимир Шамне, передает корреспондент Накануне.RU.

Он рассказал, что 30 ноября и 1 декабря разработчиками вносились последние корректировки в материалы генерального плана. Сейчас проект генплана доступен в электронном виде на сайте комитета градостроительства и архитектуры Челябинска. Заседания согласительной комиссии по урегулированию замечаний состоятся 13 и 16 декабря.

"При положительном решении согласительной комиссии и главы города, утвердить генеральный план возможно в феврале - марте 2020 года с учетом всех необходимых процедур", - подчеркнул он.

Напомним, в конце августа прошли публичные слушания по генеральному плану развития Челябинска до 2039 года, организаторы из мэрии признали мероприятие "состоявшимся". Практически каждый тезис разработчиков был встречен в штыки собравшейся публикой. В результате было принять решение отправить генплан города на доработку.