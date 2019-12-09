25 Сентября 2020
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Сергей Фургал (2018) | Фото: club-rf.ru

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос в Москву

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в Москве не для дачи показаний по делу, связанному с металлургическим заводом "Амурсталь".

Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом.

Как сообщила пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко, поездка губернатора в Москву связана с рабочими встречами. Она добавила, что Фургал не является свидетелем, потерпевшим или обвиняемым по какому-либо делу, передает ТАСС.

В ноябре на заводе "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре, принадлежащем ГК "Торэкс", прошли обыски.

Также обыски прошли в офисах компаний, входящих в группу "Торэкс", связанную с семьей Фургала. Позже в правительстве края было проведено экстренное совещание. На нем власти и дирекция завода сообщили, что банки приостановили кредитование крупнейшего актива ГК "Торэкс" - металлургического завода "Амурсталь".

Власти Комсомольска-на-Амуре сообщили, что, если "Амурсталь" встанет, без работы останутся не менее 16 тысяч человек, пишет Regnum.

Правительство края заявило о намерении создать залоговый фонд, в который будет помещено имущество края на 130 млрд рублей. В правительстве края уточнили, что поддержка фонда будет оказываться не только "Амурстали", но и другим предприятиям.

Ранее федеральные СМИ писали о недовольстве Фургалом со стороны Кремля. Сообщалось, что Администрация президента ввела для губернаторов KPI, которые учитывают разницу между рейтингами доверия губернатору и главе государства. Так, если рейтинги доверия главе РФ снижаются, а губернаторские - растут, это может означать, что губернатор приписывает все успехи себе, а проблемы списывает на деятельность федеральной власти. Такая же ситуация работает и с позитивными изменениями в регионе: например, если по поручению президента построена дорога, то губернатору стоит упомянуть об этом, а не приписывать заслуги себе. Как отмечали СМИ, такое поведение было характерно прежде всего для глав регионов, победивших на выборах от других партий, - например, для избранного в 2018 году главы Хабаровского края Сергея Фургала.

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В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос в Москву

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Теги: сергей фургал, москва, допрос, амурсталь



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Ранее 19.11.2019 16:32 Мск У семьи хабаровского губернатора от ЛДПР начались обыски

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