25 Сентября 2020
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Кубок мира по прыжкам с трамплина, Нижний Тагил, гора Долгая, комплекс Аист (2017) | Фото: Накануне.RU

Японец сенсационно победил на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле

На комплексе "Аист" в Нижнем Тагиле в минувшие выходные прошел этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на соревнования приехали 65 спортсменов из 15 стран, в том числе все действующие чемпионы мира и медалисты Олимпийских игр. В субботнем старте на большом трамплине сенсационную победу одержал 24-летний японец Юкия Сато, который до этого никогда в соревнованиях Кубка мира не поднимался выше третьего места. Второе осталось за действующим чемпионом мира в командном турнире - представителем Германии Карлом Гайгером, а замкнул топ-3 австриец Филипп Ашенвальд.

Кубок мира по прыжкам с трамплина, Нижний Тагил, гора Долгая, комплекс Аист(2017)|Фото: Накануне.RU

В воскресенье же самым успешным стал триумфатор Кубка мира-2016/17 австриец Штефан Крафт. Второе место досталось швейцарцу Киллиану Пайеру, третье - прошлогоднему победителю Кубка мира японцу Рею Кобаяси.

А вот российские спортсмены не смогли порадовать местную публику. В первый день лучшим из россиян стал Евгений Климов (41-е место), во второй - Дмитрий Васильев (26-е).

За два дня соревнования в Нижнем Тагиле посетили свыше семи тысяч зрителей.

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Японец сенсационно победил на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле

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Теги: прыжки на лыжах, Кубок мира, результаты, Нижний Тагил



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