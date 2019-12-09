В Югре прошли митинги обманутых дольщиков

В Югре в один день состоялись сразу два согласованных с властями митинга обманутых дольщиков, передает корреспондент Накануне.RU.

В это воскресенье на акцию протеста вышли дольщики ЖК "Любимый" в Сургуте и дольщики из Нефтеюганска, обманутые компанией "Артель".

Жители Сургута обратились к администрации города с требованием ускорить строительство или признать застройщика "Дорожно-эксплуатационное предприятие" банкротом. В случае, если проблема не будет решена, сургутяне намерены усилить акции протеста в январе. Власти Сургута выразили надежду, что вопрос удастся решить в 2020-21 году.

Напомним, всего в городе 14 проблемных объектов, по шести домам решение найдено. Работы идут в доме №4 ЖК "Любимый", домах №5 и 6 ЖК "Кедровый", в 41 микрорайоне. В ЖК "Восход" и 20А микрорайоне завершается приемка, после ввода в эксплуатацию дольщики получат долгожданные ключи. Заключено соглашение между банком и новым застройщиком еще трех объектов. Наиболее проблемными остаются дома №1, 2 и 3 в ЖК "Любимый" и дома №2 и 6 ЖК "Уютный".

В Нефтеюганске дольщики утверждают, что якобы суд над руководителем компании Юсуповым, на которого уже возбуждено уголовное дело, намеренно затягивают.

"Мы пригласили дольщиков к себе в администрацию, спокойно пообщались. Те вопросы, которые хотели задать, задали, все ответы, которые могли получить - получены", - прокомментировал митинг глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев.