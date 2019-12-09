"ЮТэйр" оштрафовали за пятичасовую задержку рейса Казань – Уфа – Тюмень

Авиакомпания "ЮТэйр" оштрафована на 50 тысяч рублей за то, что на несколько часов задержала вылет лайнера из Казани в Уфу и Тюмень, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

В июле из-за технической неисправности самолета на пять часов позже начался рейс "ЮТэйр" Казань – Уфа – Тюмень. Предоставить резервный борт перевозчик нужным не посчитал.

Компания стала фигурантом административного дела. Постановлением мирового судьи судебного участка №2 Ханты-Мансийского судебного района "ЮТэйр" оштрафована на 50 тыс. руб.

Напомним, только в этом году перевозчик был наказан аналогичным образом несколько раз. Компания оштрафована за задержку рейса Курган – Москва, за отказ пустить на борт четверых пассажиров, за то, что матери детей-инвалидов пришлось купить 11 билетов на рейс Курган – Москва.