Пассажирский автобус, ехавший из Сургута в Шымкент, застрял на казахской трассе из-за непогоды

В Казахстане из-за непогоды застрял на трассе пассажирский автобус, ехавший из Сургута в Шымкент, сообщили Накануне.RU в комитете по чрезвычайным ситуациям республиканского МВД.

Вынужденную остановку пассажирский автобуа марки "Setra" сделал в ночь на 7 декабря. В пункт обогрева на базе центра адаптации города Кокшетау эвакуированы 69 пассажиров, в том числе двое детей.

Причиной стало закрытие трассы Нур-Султан – Петропавловск. После открытия дороги автобус отправился в пункт назначения. Пострадавших нет.