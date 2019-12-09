Благотворительные ярмарки "Белого цветка" пройдут в Перми на День России и день города

Ярмарки "Белого цветка" пройдут в Перми на День России и день города на Соборной площади. "Белый цветок" – это федеральный благотворительный проект, включающий просветительские мероприятия и ярмарку, на которой белые цветы и поделки, сделанные руками пермяков и жителей края, будут обмениваться на пожертвования нуждающимся. Любой желающий сможет поучаствовать в данной акции, принеся на ярмарку свою поделку, либо купив там понравившуюся вещь.

Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, посетившая накануне Пермь, назвала даты проведения ярмарок. "Мы хотим перечислить вырученные в ходе акции средства реабилитационному центру для помощи детей, больных ДЦП, получивших травмы, переболевших туберкулезом. И главное – для их родителей. Потому что крайне важно помогать тем, у кого нет средств и возможностей. Любое волонтерское добровольческое движение – это большое благо. Я вас всех поздравляю и благодарю. И радуюсь возможности сказать добрые слова всем тем людям, которые участвовали в делах милосердия", – отметила Анна Громова. И призвала присоединиться к акции всех жителей Пермского края, а также регионов-соседей.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поблагодарил Анну Громову за поддержку и внимание к региону, реализацию здесь новых проектов и помощь в восстановлении памяти Дома Романовых на пермской земле. Губернатор подчеркнул важность проведения в Прикамье подобных мероприятий.

"Елисаветинские чтения" занимают среди них особое место. Это не только про сохранение памяти, но и про конкретные добрые дела, помощь людям, про отзывчивость – уже в наше время. Каждый год прихожу на площадку "Елисаветинских чтений" и убеждаюсь в важности этого проекта, - отметил Максим Решетников. "Елисаветинские чтения" помогают понять те вещи, которые пока не вошли еще в учебники. Это рассказы об отношении людей о том, чего сегодня не хватает: о служении, о вере в то, что небольшие добрые дела могут изменить мир вокруг нас, о терпимости и терпении. О том, что чтобы увидеть большие изменения нужно каждый день терпеливо делать работу, и это не значит, что каждый день будет успех. Благотворительность – это не только финансовая поддержка тем, кто нуждается. Это любые благие дела, которые идут от сердца. Пусть у вас хватает сил, энергии, отзывчивости еще для многих добрых дел в Пермском крае".

Максим Решетников отметил, что знаковым событием в 2019 году для Пермского края стало включение региона в национальный туристический проект "Императорский маршрут". Он играет важную роль в развитии историко-культурного и паломнического туризма.

Губернатор наградил благодарственным письмом Игуменью Марию, настоятельницу религиозной организации "Пермский женский Успенский монастырь Пермской Епархии РПЦ". Митрополит Мефодий и Анна Громова вручили награды участникам "Чтений".

Также в рамках Свято-Елисаветинского форума прошла церемония награждения. Губернатор Максим Решетников вручил почетную грамоту Пермского края Митрополиту Пермскому и Кунгурскому Высокопреосвященнейшему Мефодию "За значительный вклад в развитие духовно-нравственных традиций, активную просветительскую и благотворительную деятельность". Митрополит поблагодарил главу региона за столь высокую оценку работы пермской Епархии.

Основной площадкой VI форума "Белый Ангел России. Дела милосердия" в этом году стал Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь. В работе секций приняли участие педагоги и воспитанники церковно-приходских школ и общеобразовательных учреждений, активная молодежь, добровольцы и волонтеры Пермского края.