В Тюменской области бывший топ-менеджер "Росгосстраха" отправится в колонию за мошенничества на 12 миллионов

В Тюмени за мошенничество наказана бывшая заместитель директора по корпоративному страхованию регионального филиала компании "Росгосстрах", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, по версии следствия, в 2016–17 гг. замдиректора придумала схему, по которой якобы готовили и подписывали акты выполненных работ по автострахованию 1,7 тыс. автомобилей. Она заручилась поддержкой страховщика и менеджера управления корпоративных продаж "Росгосстраха", которые не знали о ее замыслах. По указанию обвиняемой менеджер от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым якобы оказывали услуги по автострахованию. Сумма ущерба – 11,6 млн руб.

Суд наказал злоумышленницу четырьмя годами колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. руб. Она арестована в зале суда.