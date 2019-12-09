В Тюменской области бывший топ-менеджер "Росгосстраха" отправится в колонию за мошенничества на 12 миллионов

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Росгосстрах (2016) | Фото: gorodkirov.ru

В Тюменской области бывший топ-менеджер "Росгосстраха" отправится в колонию за мошенничества на 12 миллионов

В Тюмени за мошенничество наказана бывшая заместитель директора по корпоративному страхованию регионального филиала компании "Росгосстрах", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
Читайте также:

Напомним, по версии следствия, в 2016–17 гг. замдиректора придумала схему, по которой якобы готовили и подписывали акты выполненных работ по автострахованию 1,7 тыс. автомобилей. Она заручилась поддержкой страховщика и менеджера управления корпоративных продаж "Росгосстраха", которые не знали о ее замыслах. По указанию обвиняемой менеджер от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым якобы оказывали услуги по автострахованию. Сумма ущерба – 11,6 млн руб.

Суд наказал злоумышленницу четырьмя годами колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. руб. Она арестована в зале суда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменской области бывший топ-менеджер "Росгосстраха" отправится в колонию за мошенничества на 12 миллионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Росгосстрах, мошенничество, автострахование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.03.2019 11:27 Мск В Тюменской области бывшему топ-менеджеру "Росгосстраха" грозит срок за мошенничества на 11 миллионов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети