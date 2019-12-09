Спевшая про Путина тюменская певица, выступила в Кремле на концерте "Зимняя сказка для взрослых"

Автор и исполнитель из Тюмени Жанна Прохорихина, посвятившая песню Владимиру Путину, выступила в Кремле на концерте "Зимняя сказка для взрослых", передает корреспондент Накануне.RU.

Концерт состоялся 7 декабря. Жанна Прохорихина выступала как "артист из народа" в рамках проекта "О чем поет страна". Свое выступление она посвятила не главе государства, а женщинам.

Певица исполнила песню "Женщины все королевы" и выступила на одной сцене Михаилом Шуфутинским, Любовью Успенской, Львом Лещенко, Викой Цыгановой, Виктором Королевым, Лолитой Милявской, Натальей Сенчуковой, Валерием Сюткиным и другими знаменитостями.

"В Государственном кремлевском дворце все безупречно, красиво и четко! Все службы сработали, организация на высочайшем уровне. Я благодарю за сопровождение моего выступления на сцене в Кремле оркестр Михаила Яниса и балет Государственного мюзик-холла! Я услышала и ощутила аплодисменты тысяч людей в аншлаговом зале Кремля", - поделилась эмоциями певица.

Напомним, песня о Владимире Путине появилась на просторах сети прошлой осенью. Она о том, что критики президента некомпетентны, а кроме главы государства интересы страны защищают министры иностранных дел и обороны. При этом Путин – "сильнейший президент, сделавший для страны очень много". Певица желает президенту здоровья, отмечая, что "пока кто-то его ругает на диване, растет могущество страны".

Жанна Прохорихина – автор и исполнитель, член Российского Авторского общества. Певица становилась Женщиной года" в Тюменской области, победителем народного голосования "ТОП- 50 выдающиеся люди Тюмени" в номинации "Музыка". В 2015 г. сочинила и записала гимн Тюмени, поскольку "хотела отразить, как прекрасен город, чтобы жители им гордились".