В Прикамье открыли первый из 92 социальный кинозал

В Прикамье открыли первый социальный кинозал. Он находится в поселке Калино Чусовского района. Проект "Социальные кинозалы" реализуется с этого года министерством культуры Пермского края в рамках региональной составляющей национального проекта "Культура" и программы развития кинематографии региона.

Социальные кинозалы будут совмещать клубный формат и являться центрами кинопоказов. В новых залах планируют показывать как документальные фильмы собственного производства, так и национальные и зарубежные игровые фильмы. Помимо кино там также планируют проводить лекции, мастер-классы и развивать образовательные программы. Главное отличие таких кинозалов от коммерческих в том, что создатели не ставят перед собой задачу извлечь прибыль от показов, а хотят познакомить как можно большее количество людей с разнообразием кинематографа.

Калинский кинозал начал работу с показа фильма Владимира Головнёва "Летсплей" о киберспортсменах и автобиографичного фильма руководителя социального кинозала в Чусовском центре культурного развития Анны Криночкиной "Яиволга". Перед открытием все сотрудники кинозалов прошли обучение по специальной программе медиаобразования на базе "Пермской синематеки". Они не только узнали, как функционирует социальный кинозал, как организовать просмотры и зрительские обсуждения, но и как создается кино: одним из заданий было снять документальный фильм о своей территории. Эти фильмы будут демонстрироваться во время открытия социальных кинозалов.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что краевые власти видят в развитии киноиндустрии точку роста. "Это перспективная сфера и для молодежи, и для экономики, и для культуры", - обозначил глава региона.

Открытие социального кинозала в Чусовском центре культурного развития поддержат и другие местные культурные учреждения. Например, "Чусовской краеведческий музей" представит выставку камер и фотоаппаратов прошлого века. Также для зрителей будут показаны картины художников Пермского края, которые рисовали сюжеты из фильмов.

Напомним, что проект Пермского края "Социальные кинозалы" был отмечен на федеральном уровне: заместитель министра культуры РФ Павел Степанов посетил одну из образовательных сессий и рассказал, что этот уникальный опыт может быть в будущем тиражирован на всю страну.

В этом году в Прикамье будут открыты 30 таких кинозалов. Всего к 2022 году сеть социальных кинозалов в регионе расширят до 92 площадок в 46 муниципалитетах края, а число зрителей кинопоказов к 2024 году должно увеличиться до 300 тысяч в год.