25 Сентября 2020
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Спорт В России
Валерий Карпин (2018) | Фото: Накануне.RU

Карпин о массовом уходе фанатов с трибун в РПЛ: "В нашем футболе что-то не так, раз в акции участвуют тысячи"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин поделился мнением о массовой протестной акции болельщиков на матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Последний тур перед уходом на зимний перерыв (20-й состоится уже в марте 2020-го) запомнился массовыми уходами фанатов многих команд с трибун прямо во время игр.

"Раз на всех стадионах это происходит и участвуют в акции тысячи болельщиков, значит, что-то в нашем футболе не так", — цитирует championat.com слова Карпина после игры со "Спартаком".

Напомним, что акция протеста, по словам фанатов, направлена против действий правоохранительных органов в отношении активных любителей футбола. В ответ на массовые задержания болельщиков неделю назад "Фратрия" (объединение болельщиков ФК "Спартак") предложила всем фанатам страны уходить со стадионов в играх данного тура. Акцию в итоге поддержали на многих матчах.

Отметим, что акцию #фанатнепреступник поддержали не только в России. В частности, к ней присоединились команды с дружественными фан-базами — сербская "Црвена Звезда", польский "Лех" и болгарский "ЦСКА".

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Карпин о массовом уходе фанатов с трибун в РПЛ: "В нашем футболе что-то не так, раз в акции участвуют тысячи"

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Теги: Российская Премьер-лига, фанаты, акция, уход, трибуны, Валерий Карпин



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