Карпин о массовом уходе фанатов с трибун в РПЛ: "В нашем футболе что-то не так, раз в акции участвуют тысячи"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин поделился мнением о массовой протестной акции болельщиков на матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Последний тур перед уходом на зимний перерыв (20-й состоится уже в марте 2020-го) запомнился массовыми уходами фанатов многих команд с трибун прямо во время игр.

"Раз на всех стадионах это происходит и участвуют в акции тысячи болельщиков, значит, что-то в нашем футболе не так", — цитирует championat.com слова Карпина после игры со "Спартаком".

Напомним, что акция протеста, по словам фанатов, направлена против действий правоохранительных органов в отношении активных любителей футбола. В ответ на массовые задержания болельщиков неделю назад "Фратрия" (объединение болельщиков ФК "Спартак") предложила всем фанатам страны уходить со стадионов в играх данного тура. Акцию в итоге поддержали на многих матчах.

Болельщики покинули трибуны в рамках акции в знак протеста против массовых задержаний фанатов в прошлые выходные в Санкт-Петербурге.#ФанатНеПреступник pic.twitter.com/JPLoVjlcXa — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 8, 2019

59 фанатов #ФКУрал покинули стадион на 30 минуте. pic.twitter.com/yYi0mu3jKx — ФК Урал (@FCURAL) December 8, 2019

#Респект 👏👏👏#КрыльяСоветов



Фанаты практически всех клубов поддержали акцию #фанатнепреступник. И хотя споры не утихают-надо ли было или нет, и может надо было, но не так, но как ни крути проявлена редкая для общества солидарность, и это очень круто👍 https://t.co/JvGsrbAVgl — Alexa (@alexa___8813) December 8, 2019

Отметим, что акцию #фанатнепреступник поддержали не только в России. В частности, к ней присоединились команды с дружественными фан-базами — сербская "Црвена Звезда", польский "Лех" и болгарский "ЦСКА".