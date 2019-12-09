"Это особенности конструкции". Жителям Кургана приходится руками раздвигать двери, чтобы попасть в лифт с детской коляской

Жители четвертого подъезда многоквартирного дома №9 в 3-м микрорайоне Заозерного жилого массива в Кургане уже несколько лет мучаются со своим лифтом в подъезде. Суть в том, что двери конструкции открываются не полностью, что создает немало проблем полным людям или родителям с колясками.

Как сообщила Накануне.RU одна из жительниц подъезда, она впервые сталкивается с подобным механизмом.

"Мы раньше жили в другом доме идентичном, там лифт такой же и проемы такие же. И там не было таких проблем. А тут, чтобы зайти в лифт, мне нужно немало приложить усилий - я руками раздвигаю двери, чтобы войти внутрь с коляской. И чтобы выйти из лифта - то же самое", - рассказала девушка.

Жильцы говорят, что они за этот лифт платили по несколько тысяч рублей с квартиры.

"С трехкомнатной квартиры по 7,5 тыс. руб. собирали около 7 лет назад. Неоднократно были обращения в обслуживающую организацию, но все это объясняли - что так и надо, и ничего не делали", - добавила жительница дома.

25 ноября девушка оставила заявку по поводу неисправности в организацию ООО "Союзлифтмонтаж".

"Они мне по телефону сказали, что чинить его не будут. Самое интересное, что директор организации Истомин, когда я с девушкой разговаривала, на заднем плане там заявил, что мне бы вообще лучше другую коляску купить, поуже - и тогда проблем не будет. Может лифт нормально надо сделать, а не покупать каждый раз новую коляску под размер каждого лифта? Тем более, если у него двери не открываются полностью", - возмущается девушка.

В разговоре с корреспондентом Накануне.RU руководитель "Союзлифтмонтаж" Константин Истомин отметил, что не до конца закрывающиеся двери - это особенности конструкции лифта.

"Как сам завод-изготовитель их задал, так они и работают. Семь лет назад была проведена модернизация лифтов и так вот они начали работать. У меня у самого двое детей, я так же мучаюсь", - рассказал Истомин.

Он добавил, что от жильцов подъезда ранее поступали обращения по мелким недочетам в работе лифта, которые планово устранялись.

Накануне.RU направит в администрацию Кургана официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и разъяснить что обычно в таких случаях стоит делать жильцам.