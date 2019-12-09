Названа причина взрыва газа в жилом доме Тюмени

Озвучены обстоятельства, предшествовавшие хлопку газа в жилом доме №10 А по Павла Шарова в Тюмени и причина случившегося, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпром газораспределение Север".

7 декабря сторонняя организация производила работы методом горизонтально-направленного бурения рядом с газифицированным домом и повредила газопровод среднего давления. Из-за этого по негазовым коммуникациям голубое топливо проникло в квартиру и подъезд жилого дома. В результате во время устранения последствий аварии трагически погиб сотрудник "Газпром газораспределение Север".

Прибывшая по заявке бригада пыталась устранить аварию и предотвратить трагедию, но произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого слесарь аварийно-спасательной бригады погиб на месте. Второй сотрудник – мастер аварийно-спасательной службы – несмотря на полученные травмы, помог эвакуировать пенсионеров, живущих в квартире, где произошел хлопок. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области Накануне.RU сообщили, что в день взрыва газа на место аварии выезжал прокурор Тюмени Эдуард Гиматов. Глава областного надзорного ведомства Владислав Московских инициировал проверку обстоятельств аварии.