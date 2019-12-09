Водителя из Нефтеюганска, катавшего пассажира на санках, оштрафовали

Молодых людей, устроивших гонки на санях, в тот же вечер за нарушение правил дорожного движения остановили сотрудники ДПС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

"Водитель в тот же день был привлечен к административной ответственности сотрудниками ГИБДД. Они были остановлены во время этого катания. В отношении водителя составлен протокол по статье 12.23 КоАП - это нарушение правил перевозки пассажиров. Водителю выписан штраф", - пояснили в ведомстве.

Напомним, видеоролик с записью экстремального развлечения появился в группе "Это Юганск, детка! Нефтеюганск" социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях мнения подписчиков разделились. Одни одобрили столь необычный способ перемещения: "достойной лайка", "красавчик!", другие отметили, что это слишком рискованно: "а потом будут дружно собирать на лечение", "естественный отбор никто не отменял", "психи" - писали интернет-пользователи.