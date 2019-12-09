СМИ: Москва в Париже будет придерживаться жесткой позиции по Донбассу

Москва занимает жесткую позицию перед встречей "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе и не намерена адаптировать или редактировать Минские соглашения.

Как пишет "Коммерсант", об этом заявил источник, занимающийся подготовкой к нормандскому саммиту, который состоится 9 декабря в Париже.

Отмечается, что Россию вполне устроит развитие отношений с Украиной по грузинской модели, когда конфликт не решен, а двусторонние связи сохраняются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский перед "нормандской встречей" заявил о том, что не согласен с содержанием Минских соглашений, в частности с тем, что вначале должны пройти местные выборы в Донбассе, а контроль над границей с Россией переходит к Киеву потом.

По его словам, на "нормандской встрече" будет решаться это "противоречие".

Напомним, встреча лидеров "Нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря. Зеленский добивался ее с момента вступления в мае в должность президента. В Кремле заявили, что не исключают и двусторонней встречи президентов России и Украины, но формат встречи станет известен позже.