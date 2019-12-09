Декабрь-2019 в Екатеринбурге оказался на три градуса теплее обычного

В Екатеринбурге в ближайшие дни наступит кратковременная оттепель. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, пришедший на Урал атлантический воздух будет способствовать теплой погоде до середины недели, но затем наступит похолодание.

Так, по данным синоптиков, 9-11 декабря в уральской столице будет около нуля: самым теплым днем станет понедельник, когда температура воздуха поднимется до плюс 1-3 градусов. Но уже с четверга начнет постепенно холодать: сначала до минус 7-8, а к воскресенью - до 10-14 градусов ниже нуля.

При этом существенных и продолжительных осадков на этой неделе метеорологи не ожидают.

Также синоптики отмечают, что декабрь в 2019 году в Екатеринбурге на три градуса теплее обычного: средняя температура воздуха составляет минус 6,7 градусов при норме в 9,7 градусов мороза.