25 Сентября 2020
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снегопад, набережная Исети, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Декабрь-2019 в Екатеринбурге оказался на три градуса теплее обычного

В Екатеринбурге в ближайшие дни наступит кратковременная оттепель. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, пришедший на Урал атлантический воздух будет способствовать теплой погоде до середины недели, но затем наступит похолодание.

Так, по данным синоптиков, 9-11 декабря в уральской столице будет около нуля: самым теплым днем станет понедельник, когда температура воздуха поднимется до плюс 1-3 градусов. Но уже с четверга начнет постепенно холодать: сначала до минус 7-8, а к воскресенью - до 10-14 градусов ниже нуля.

снег, апрель, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

При этом существенных и продолжительных осадков на этой неделе метеорологи не ожидают.

Также синоптики отмечают, что декабрь в 2019 году в Екатеринбурге на три градуса теплее обычного: средняя температура воздуха составляет минус 6,7 градусов при норме в 9,7 градусов мороза.

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Декабрь-2019 в Екатеринбурге оказался на три градуса теплее обычного

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Теги: декабрь, погода, прогноз, Екатеринбург



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