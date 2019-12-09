25 Сентября 2020
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КАМАЗ (2019) | Фото:Накануне.RU

Легкие коммерческие грузовики от "Камаза" составят конкуренцию "Газели"

"Камаз" собирается производить легкие коммерческие автомобили (LCV). Первые опытные машины могут появиться уже в 2020 году, а серийное производство начнется в 2021-2022 гг., передают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора компании Сергя Когогина.

Пока речь идет только о грузовых LCV. LCV (Light Commercial Vehicle) - транспортное средство (грузовой автомобиль) предназначенный для перевозки грузов малой тоннажности и пассажиров до 17 человек (в России до 19).

Машины будут выпускаться под брендом "Камаз". Проект разрабатывался несколько лет и миноритарный акционер "Камаза" – немецкий Daimler в нем не участвовал.

Таки образом, конкурент появится у продукции "Группы ГАЗ", у которой в последнее время дела и так идут не лучшим образом. Летом 2019 года ходили слухи о переходе предприятий группы на четырехдневную рабочую неделю "под гнетом американских санкций". Пока ситуацию спасают госзаказы на школьные автобусы и машины "скорой помощи".

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Легкие коммерческие грузовики от "Камаза" составят конкуренцию "Газели"

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Теги: камаз, легкий коммерческий грузовик, газель, группа газ



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