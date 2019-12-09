Наталья Котова назначила замглавы Челябинска по дорожному хозяйству

Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен Максим Куляшов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

До назначения Куляшов работал в органах внутренних дел ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, 11 ноября заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об увольнении по собственному желанию. Поводом для отставки чиновников стала плохая работа по установке новых остановочных комплексов.