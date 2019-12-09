25 Сентября 2020
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Рамзан Кадыров, Тимати (2018) | Фото:vistanews.ru

Кто не курит и не пьет: составлен рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек

Больше всего сторонников ЗОЖ в России проживает на Северном Кавказе (этот регион, кстати, традиционно славится своими долгожителями). По данным исследования РИА Новости, на первое место выходит Чеченская Республика, набравшая рейтинговый балл 99,4. Второе и третье место с показателем в 91,9 делят Дагестан и Ингушетия. В десятке лидеров также Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Волгоградская и Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область.

Середнячками могут считаться Башкирия, Хабаровский край и Иркутская область, занимающие, соответственно, 42, 43 и 44 места с баллами от 69,8 до 68,9. Москва оказалась на 53-м месте, Санкт-Петербург и вовсе на 70-м.

Десятку лидеров "антирейтинга" открывает Тыва, далее следует Курганская область. Еще хуже дела обстоят в Забайкальском крае, Ненецком автономном округе, Хакасии, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Бурятии, Магаданской области и Камчатском крае (как видно, это все регионы Сибири, Дальнего Востока и Севера). На последнем, 85-м месте оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Кто не курит и не пьет: составлен рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек

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Теги: зож, вредные привычки, россияне, северный кавказ



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