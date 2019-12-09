В Екатеринбурге "Вольво" врезался в трамвайную остановку: машину насквозь проткнуло ограждением

Сегодня утром в Екатеринбурге автомобиль вылетел на трамвайную остановку.

Как говорится в сообществе "Инцидент Екатеринбург", все случилось на перекрестке улиц Луначарского и Малышева: автомобиль "Вольво" въехал в металлический забор на остановке "Дом кино". Судя по опубликованным фотографиям, ограждение буквально пронзило иномарку насквозь.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается. В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается Госавтоинспекция.