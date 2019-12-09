25 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
дтп колея (2010) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге "Вольво" врезался в трамвайную остановку: машину насквозь проткнуло ограждением

Сегодня утром в Екатеринбурге автомобиль вылетел на трамвайную остановку.

Как говорится в сообществе "Инцидент Екатеринбург", все случилось на перекрестке улиц Луначарского и Малышева: автомобиль "Вольво" въехал в металлический забор на остановке "Дом кино". Судя по опубликованным фотографиям, ограждение буквально пронзило иномарку насквозь.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается. В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается Госавтоинспекция.

(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

ДТП на перекрёстке Малышева-Луначарского в Екатеринбурге(2019)|Фото: vk.com/incekb, Дмитрий

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В Екатеринбурге "Вольво" врезался в трамвайную остановку: машину насквозь проткнуло ограждением

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Теги: ограждение, остановка, ДТП, Екатеринбург



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