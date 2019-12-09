На ямальском месторождении погибли три вахтовика

На Пякяхинском нефтегазоконденсатном месторождении погибли трое рабочих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

Огонь вспыхнул в ночь на 8 декабря в жилом вагончике вагон-городка на территории месторождения. Во время тушения пожара нашли обгоревшие тела троих рабочих. Четвертый пострадавший рейсом санавиации госпитализирован в Новоуренгойскую городскую больницу.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.