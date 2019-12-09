25 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Нефтеюганске местный житель устроил экстремальные гонки на санках

Югорчане обсуждают экстремальную поездку жителя Нефтеюганска, который прокатился по дорогам города на санках, прицепленных к автомобилю. Ролик записала на видеорегистратор водитель и опубликовала в паблике "Это Юганск, детка! Нефтеюганск", передает корреспондент Накануне.RU.

"Нормально так пацаны гуляют. Аж искры летят", - прокомментировала она видеоролик.

В комментариях мнения подписчиков разделились. Одни одобрили столь необычный способ перемещения: "достойной лайка", "красавчик!", другие отметили, что это слишком рискованно: "а потом будут дружно собирать на лечение", "естественный отбор никто не отменял", "психи".

"Новогоднее настроение. Олень и сани", - пошутил подписчик Евгений.

Также в группе сообщили, что поездка завершилась благополучно.

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В Нефтеюганске местный житель устроил экстремальные гонки на санках

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Теги: экстремальные гонки, санки, поездка, видео



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Развитие сюжета:

Ранее 09.12.2019 09:08 Мск Водителя из Нефтеюганска, катавшего пассажира на санках, оштрафовали

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