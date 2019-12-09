Школы и вузы на Дальнем Востоке массово эвакуируют из-за угрозы взрыва
С утра 9 декабря в учебные заведения начали поступать сообщения о якобы заложенных бомбах.
Как сообщает Regnum, атаке подверглись Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная и Амурская области.
Так, в Хабаровске эвакуированы четыре школы, Дальневосточный госуниверситет путей сообщения, Институт народного хозяйства, Дальневосточная государственная академия физической культуры, Университет правосудия и Педагогический институт.
Также телефонные террористы сообщили о якобы заложенных бомбах в девяти школах Комсомольска-на-Амуре. В Биробиджане эвакуировано нескольких школ, медицинский колледж и колледж культуры.
Сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились, оперативники проверили уже большинство учебных заведений.
В конце ноября в Москве проверяли анонимные угрозы о бомбах в колледжах и вузах правоохранительно-силового блока.
Сообщения о "минировании" поступили в Технический пожарно-спасательный колледж им. Героя России В.М. Максимчука, Колледж полиции, Пожарный колледж N57.
Также "заминированы" два корпуса Московского финансово-юридического университета, Кадетский корпус полиции на улице Маршала Тухачевского и школа № 45 им. Л.И. Мильграма.
Здания проверили кинологи с собаками, учащихся и сотрудников эвакуировали. Взрывных устройств найдено не было.