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Происшествия Дальневосточный ФО В России
милиция кинологическая служба собака овчарка ищейка (2007) | Фото: Накануне.ru

Школы и вузы на Дальнем Востоке массово эвакуируют из-за угрозы взрыва

Школы и вузы на Дальнем Востоке эвакуируют из-за угрозы взрыва.

С утра 9 декабря в учебные заведения начали поступать сообщения о якобы заложенных бомбах.

Как сообщает Regnum, атаке подверглись Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная и Амурская области.

Так, в Хабаровске эвакуированы четыре школы, Дальневосточный госуниверситет путей сообщения, Институт народного хозяйства, Дальневосточная государственная академия физической культуры, Университет правосудия и Педагогический институт.

Также телефонные террористы сообщили о якобы заложенных бомбах в девяти школах Комсомольска-на-Амуре. В Биробиджане эвакуировано нескольких школ, медицинский колледж и колледж культуры.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились, оперативники проверили уже большинство учебных заведений.

В конце ноября в Москве проверяли анонимные угрозы о бомбах в колледжах и вузах правоохранительно-силового блока.

Сообщения о "минировании" поступили в Технический пожарно-спасательный колледж им. Героя России В.М. Максимчука, Колледж полиции, Пожарный колледж N57.

Также "заминированы" два корпуса Московского финансово-юридического университета, Кадетский корпус полиции на улице Маршала Тухачевского и школа № 45 им. Л.И. Мильграма.

Здания проверили кинологи с собаками, учащихся и сотрудников эвакуировали. Взрывных устройств найдено не было.


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Школы и вузы на Дальнем Востоке массово эвакуируют из-за угрозы взрыва

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Теги: школы, вузы, дальний восток, минирование



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