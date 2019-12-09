Председателем федерации профсоюзов Челябинской области избран депутат ЗСО

Председателем федерации профсоюзов Челябинской области избран депутат ЗСО Олег Екимов. Соответствующее решение принято на отчетно-выборной конференции.

"На конференции состоялись выборы председателя Федерации профсоюзов Челябинской области. Единством голосов избран Екимов Олег Павлович", - сообщили Накануне.RUв пресс-службе областной Федерации профсоюзов.

Екимов с 2005 года работает в профсоюзах. В 2009 году был назначен заместителем председателя федерации профсоюзов Челябинской области.

Добавим, что Николай Буяков возглавлял федерацию профсоюзов Челябинской области с 2004 года.