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Общество Челябинская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Председателем федерации профсоюзов Челябинской области избран депутат ЗСО

Председателем федерации профсоюзов Челябинской области избран депутат ЗСО Олег Екимов. Соответствующее решение принято на отчетно-выборной конференции.

"На конференции состоялись выборы председателя Федерации профсоюзов Челябинской области. Единством голосов избран Екимов Олег Павлович", - сообщили Накануне.RUв пресс-службе областной Федерации профсоюзов.

Екимов с 2005 года работает в профсоюзах. В 2009 году был назначен заместителем председателя федерации профсоюзов Челябинской области.

Добавим, что Николай Буяков возглавлял федерацию профсоюзов Челябинской области с 2004 года.

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Председателем федерации профсоюзов Челябинской области избран депутат ЗСО

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Теги: Олег Екимов, ЗСО, федерация профсоюзов Челябинской области,



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