Профсоюзы предупредили о кадровом голоде, подкатывающем к российской авиации

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
самолет МС-21, кабина (2015) | Фото: facebook.com

Профсоюзы предупредили о кадровом голоде, подкатывающем к российской авиации

Кадровый голод уже через несколько лет накроет российские авиакомпании, прогнозируют в Профсоюзе летного состава России (ПЛС). В 2021-2023 гг. на пенсию начнут уходить "возрастные" пилоты. Проблему можно решить за счет радикального увеличения зарплат пилотов-инструкторов и обновления матбазы летных училищ, считают эксперты.
Читайте также:

По данным главы ПЛС Мирослава Бойчука, на которые ссылаются "Известия", сейчас в России почти 4 тыс. пилотов в возрасте 50-60 лет. Они выпускались из училищ в 80-е годы прошлого века, когда в СССР был пик развития гражданской авиации. Из-за этого каждый год на пенсию будет отправляться на 40-50 специалистов больше, чем в прошлом десятилетии.

Кадровый голод не смогут закрыть и выпускники училищ и вузов, которые выпускают ежегодно около 730 пилотов, поскольку через несколько лет потребность рынка будет составлять более 800 пилотов.

Для того чтобы ликвидировать намечающийся кадровый голод, по словам Мирослава Бойчука, еще 3–4 года назад летным училищам нужно было увеличивать набор на 20–30 человек ежегодно. Поскольку этого не было сделано, нагонять нарастающее отставание между выбывающими "возрастными" пилотами и новичками будет всё сложнее.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Профсоюзы предупредили о кадровом голоде, подкатывающем к российской авиации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кадровый голод, гражданская авиация, подготовка пилотов, летные училища



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети