Профсоюзы предупредили о кадровом голоде, подкатывающем к российской авиации

Кадровый голод уже через несколько лет накроет российские авиакомпании, прогнозируют в Профсоюзе летного состава России (ПЛС). В 2021-2023 гг. на пенсию начнут уходить "возрастные" пилоты. Проблему можно решить за счет радикального увеличения зарплат пилотов-инструкторов и обновления матбазы летных училищ, считают эксперты.

По данным главы ПЛС Мирослава Бойчука, на которые ссылаются "Известия", сейчас в России почти 4 тыс. пилотов в возрасте 50-60 лет. Они выпускались из училищ в 80-е годы прошлого века, когда в СССР был пик развития гражданской авиации. Из-за этого каждый год на пенсию будет отправляться на 40-50 специалистов больше, чем в прошлом десятилетии.

Кадровый голод не смогут закрыть и выпускники училищ и вузов, которые выпускают ежегодно около 730 пилотов, поскольку через несколько лет потребность рынка будет составлять более 800 пилотов.

Для того чтобы ликвидировать намечающийся кадровый голод, по словам Мирослава Бойчука, еще 3–4 года назад летным училищам нужно было увеличивать набор на 20–30 человек ежегодно. Поскольку этого не было сделано, нагонять нарастающее отставание между выбывающими "возрастными" пилотами и новичками будет всё сложнее.