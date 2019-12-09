25 Сентября 2020
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
Легкая атлетика (2016) | Фото: polit.ru

Лидеры интеграции? В Югорске сайт местного центра спорта рассказал о "главном спорте республики Беларусь"

Центр спорта Югорска, рассказывая на своем сайте о преимуществах занятий легкой атлетикой, отмечает, что она – "один из основных видов в системе физического воспитания республики Беларусь". Такую подачу информации раскритиковал местный активист Антон Пантин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Спорткомплекс работает уже достаточно длительное время, но сайт до сих пор не доработан. Непонятно, какие секции и для какого возраста детей есть, как записаться и сколько платить", - отметил Пантин.

Далее он обращает внимание на то, что легкая атлетика – в основе физического воспитания жителей соседней страны.

"Беларусь-то тут причем? Мы в России живем. Создатели просто "слизали" текст, и даже не удосужились сами его прочитать. И там, кстати, полно разного рода ошибок и неточностей", - пишет Пантин.

Сайт Центра спорта, Югорск(2019)|Фото: sport-yugorsk.ru

Напомним, вскоре после распада СССР создано союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, призванное помочь углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности. Летом стороны решили разработать около трех десятков дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 г. запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

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Лидеры интеграции? В Югорске сайт местного центра спорта рассказал о "главном спорте республики Беларусь"

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Теги: Россия, Белоруссия, интеграция, Антон Пантин



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