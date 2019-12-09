Новосибирских гаишников, заливших в патрульный автомобиль вместо омывайки виски, разыскивает полиция

В Новосибирске скандалом может завершиться полушуточная выходка местных сотрудников ДПС.

В сети в выходные появилось видео, в котором мужчины в форме сотрудников ДПС заправляют бачок для омывайки в служебном автомобилей жидкостью, очень напоминающей виски известного бренда. Процесс сопровождается заливистым хихиканьем и фразочками вроде "Вот как живут истинные мусора", "Хотел на Новый год оставить, но работа важнее", "На самом деле я могу себе позволить, работая в ДПС", "Ой, шикарный запашок, *****".

Все это происходит рядом с ледовым дворцом спорта "Сибирь".

В региональном полицейском главке веселость и находчивость сотрудников не оценили и начали служебную проверку, передает ТАСС. По ее результатом гаишников могут привлечь к дисциплинарной ответственности.