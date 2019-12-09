25 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
хаски собака (2014) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале бродячие собаки набросились на ребенка и растерзали его вещи

На Среднем Урале бродячие собаки напали на 11-летнего ребенка. Все случилось в воскресенье днем в городе Березовский.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мальчик шел на занятия к репетитору по улице Первомайский поселок, где на него напали четыре пса. Одна из собак укусила ребенка за ногу, а другие растерзали пакет, где были только принадлежности для занятий. Пострадавший был обследован в травмпункте, на ноге у него зафиксированы следы укусов. Также ребенок был сильно напуган.

Известно, что бродячие собаки стаями бегают по указанному району, при этом жители обращались в ООО "ЖКХ-Холдинг", где перенаправляли заявки в подрядную организацию.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия, в том числе то, являются ли данные собаки безнадзорными, либо у них все же есть хозяин.

Как сообщало Накануне.RU, недавно похожий случай произошел в Североуральске: голодные бездомные псы едва не растерзали подростка и женщину с ребенком.

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На Среднем Урале бродячие собаки набросились на ребенка и растерзали его вещи

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Теги: собаки, нападение, прокуратура, Березовский



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