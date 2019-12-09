В Минске митинговали против интеграции с РФ. Здание посольства окружил ОМОН

В Минске 7 и 8 декабря противники углубленной интеграции Белоруссии и России проводили несакционированные митинги.

Накануне участники акции протеста колонной прошли к посольству России, чтобы передать сотрудникам резолюцию. Сотрудники ОМОНа живой цепью огородили здание дипмиссии.

В документе сказано, что оппозиция выступает против любой интеграции с Россией и предупреждает, что не будет считать легитимными документы, которые могут быть подписаны по этому вопросу лидерами двух стран.

Как передает Regnum, несанкционированные акции протеста в Минске начались 7 декабря, когда в Сочи проходили переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко по интеграции.

До переговоров белорусский лидер заявил, что "никто не собирается сдавать независимость и суверенитет страны". Выступая перед национальным собранием республики, Лукашенко заметил: "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России".

При этом Лукашенко рассказал, что работа над программой интеграции в рамках Союзного государства "находится на завершающей стадии". В то же время глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

Ранее стало известно, что правительства двух стран планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем с января 2021 года.

Также предполагается объединение таможенной политики и создание регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии. Кроме того, документ предполагает объединение платежных систем.

Отмечалось, что степень интеграции предполагается выше, чем в ЕС, фактически на уровне экономик речь идет о создании конфедеративного государства с 2022 года. При этом вряд ли оно будет полностью равноправным для сторон.