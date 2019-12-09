Минэкономики предлагает защитить пенсии россиян от взыскания долгов

Минэкономики готовит два законопроекта, призванные защитить граждан от взыскания долгов из страховой части пенсий. Также предполагается, что взыскание долга из зарплаты не должно сокращать доход гражданина меньше, чем до прожиточного минимума, пишет "Российская газета".

Взыскивать долги могут запретить со страховых пенсий по старости и инвалидности, с накопительной пенсии, а также с пенсионного обеспечения военнослужащих и служащих правоохранительных органов, с пособия по временной нетрудоспособности.

Однако поправки не будут касаться долгов за ЖКУ, ущерба после совершения преступления, уплаты административных и судебных штрафов. Их нельзя будет взыскать только с минимальной пенсии.