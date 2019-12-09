"Чтобы к людям относились нормально": доля желающих пересмотра Конституции выросла

68% россиян считают, что пришло время пересмотреть Конституцию или внести в нее поправки. В прошлом году респондентов, желающих реформы главного закона страны, было 66%, а в 2013 году – 44%, это данные исследования ФОМ, на которые ссылается РБК.

О том, что Конституцию сегодня пересматривать не следует, заявили 17% россиян. Это меньше, чем в прошлом году (20%), и в 2013 году (25%).

Число тех, кто согласен с мнением, что Конституция не определяет жизнь страны, а является чисто формальным документом, превысило количество граждан, которые придерживаются противоположной точки зрения — 47% против 43%.

Опрос проводился 30 ноября — 1 декабря в 53 субъектах, опрошены были 1,5 тыс. респондентов.

Также социологи спросили россиян, какие именно, по их мнению, поправки следовало бы внести в ныне действующую Конституцию (опрашивали только тех респондентов, которые положительно ответили на вопрос, следует ли сегодня пересматривать Основной закон).

Больше всего граждан — 6% — высказались за внесение поправок, направленных на повышение заботы о пенсионерах и других группах населения, улучшение социальной политики в целом. В исследовании приводятся наиболее показательные цитаты респондентов: "все для обычных людей и улучшения их жизни"; "чтобы к людям относились нормально"; "желательно, чтобы по социальной защите больше гарантий".

На втором месте — 5% — оказались поправки, направленные на повышение уровня жизни людей. Респонденты так объясняют их необходимость: "чтобы была стабильная, хорошая зарплата и хорошая пенсия"; "повышение пенсии пенсионерам, чтобы было заметно"; "пересмотреть прожиточный минимум".

По 3% граждан высказались за внесение поправок, касающихся улучшения качества медицины, обеспечения бесплатной медицины; улучшения качества образования, расширения возможностей получения бесплатного образования ("там сказано, что каждый имеет право на бесплатное образование, но качество этого образования хуже некуда"); защиты прав простых людей ("чтобы было больше прав у простого народа, как в Америке"; "прав-то нету у людей").