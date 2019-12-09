"Чтобы к людям относились нормально": доля желающих пересмотра Конституции выросла

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России Северо-Кавказский ФО Крым Пермский край
ельцин-центр конституция рф (2015) | Фото: Накануне.ru

"Чтобы к людям относились нормально": доля желающих пересмотра Конституции выросла

68% россиян считают, что пришло время пересмотреть Конституцию или внести в нее поправки. В прошлом году респондентов, желающих реформы главного закона страны, было 66%, а в 2013 году – 44%, это данные исследования ФОМ, на которые ссылается РБК.

О том, что Конституцию сегодня пересматривать не следует, заявили 17% россиян. Это меньше, чем в прошлом году (20%), и в 2013 году (25%).

Число тех, кто согласен с мнением, что Конституция не определяет жизнь страны, а является чисто формальным документом, превысило количество граждан, которые придерживаются противоположной точки зрения — 47% против 43%.

Опрос проводился 30 ноября — 1 декабря в 53 субъектах, опрошены были 1,5 тыс. респондентов.

Также социологи спросили россиян, какие именно, по их мнению, поправки следовало бы внести в ныне действующую Конституцию (опрашивали только тех респондентов, которые положительно ответили на вопрос, следует ли сегодня пересматривать Основной закон).

Больше всего граждан — 6% — высказались за внесение поправок, направленных на повышение заботы о пенсионерах и других группах населения, улучшение социальной политики в целом. В исследовании приводятся наиболее показательные цитаты респондентов: "все для обычных людей и улучшения их жизни"; "чтобы к людям относились нормально"; "желательно, чтобы по социальной защите больше гарантий".

На втором месте — 5% — оказались поправки, направленные на повышение уровня жизни людей. Респонденты так объясняют их необходимость: "чтобы была стабильная, хорошая зарплата и хорошая пенсия"; "повышение пенсии пенсионерам, чтобы было заметно"; "пересмотреть прожиточный минимум".

По 3% граждан высказались за внесение поправок, касающихся улучшения качества медицины, обеспечения бесплатной медицины; улучшения качества образования, расширения возможностей получения бесплатного образования ("там сказано, что каждый имеет право на бесплатное образование, но качество этого образования хуже некуда"); защиты прав простых людей ("чтобы было больше прав у простого народа, как в Америке"; "прав-то нету у людей").

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Чтобы к людям относились нормально": доля желающих пересмотра Конституции выросла

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: конституция, россияне, опрос, пересмотр, социальная справедливость



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 12.12.2019 12:33 Мск Песков заявил, что ему ничего не известно о планах актуализировать Конституцию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети