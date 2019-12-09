25 Сентября 2020
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Экономика В России
&quot;Иннопром&quot; (2010) | Фото: Накануне.RU

Минфин предлагает приватизировать 5-10% акций РЖД

Министерство финансов, недовольное дивидендной политикой "Российских железных дорог", предлагает приватизировать 5-10% акций монополиста. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на специальное заседание правительства, посвященное инвестполитике РЖД на ближайшие три года.

РЖД, согласно озвученным планам, не собирается в обозримой перспективе выплачивать дивиденды. Эту проблему Минфин хочет снять, выпустив в свободное обращение часть акций компании, а также привязав вознаграждение менеджмента к динамике капитализации. Стоимость приватизируемого пакета акций может составить 200-400 млрд руб.

Это уже не первый раз, когда ведомство Антона Силуанова пытается вывести РЖД на приватизацию. Ранее министерство предлагало оставить за государством 50% акций РЖД – чтобы обеспечить требуемый уровень контроля над стратегической компанией.

В РЖД с этим не согласны: глава компании Олег Белозеров считает, что стоимость активов, исходя из которой будут оцениваться акции, не отражает "полную и справедливую стоимость".

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Минфин предлагает приватизировать 5-10% акций РЖД

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Теги: минфин, приватизация, ржд, акции



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