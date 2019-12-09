25 Сентября 2020
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Политика За рубежом
хакер (2016) | Фото: iteranet.ru

В Великобритании ищут "российский след" в утечке правительственных документов

Британские спецслужбы расследует предполагаемую роль Москвы в утечке правительственных торговых документов.

Как пишет The Sunday Times, имеются "отличительные признаки" российского вмешательства. Документы попали в открытый доступ. Они были использованы лидером лейбористов Джереми Корбином в качестве "доказательства" того, что консерваторы хотят включить Национальную службу здравоохранения в будущие торговые сделки.

Документы появились на трех немецкоязычных сайтах и в Twitter, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, киберпреступники получили доступ к смартфонам высокопоставленных чиновников как минимум 20 стран.

Им удалось это сделать с помощью уязвимости в WhatsApp. По информации источников Reuters, жертвами хакеров стали граждане США, ОАЭ, Пакистана, Мексики и Индии.

Ранее WhatsApp и владеющий мессенджером Facebook подали иск к израильской компании NSO Group, которая специализируется на создании софта для спецслужб. В иске говорится, что NSO Group использовала WhatsApp для распространения вредоносного программного обеспечения, жертвами которого стали около 1400 пользователей: юристы, журналисты, правозащитники, дипломаты и другие высокопоставленные иностранные чиновники, сообщают "Ведомости".

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В Великобритании ищут "российский след" в утечке правительственных документов

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