Общественная палата предлагает скорректировать нацпроект "Демография"

Общественная палата предлагает скорректировать национальный проект "Демография".

Сделать это могут за счет увеличения мер поддержки многодетных семей, следует из ежегодного доклада ОП о состоянии гражданского общества. В нем ставится под сомнение возможность обеспечить устойчивый естественный прирост населения к 2024 году за счет предлагаемых в настоящее время мер.

Общественники считают главным условием качественного изменения текущей ситуации "необходимость сконцентрировать внимание на многодетных семьях". Среди других мер в области демографической политики, предлагаемых палатой - введение гибкого отпуска по уходу за ребенком, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что Правительство проводит антидемографическую политику, которая не позволяет рассчитывать на улучшение демографической ситуации в стране. Так он прокомментировал статью председателя Совета Федерации, председателя Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентины Матвиенко, которая назвала сокращение численности населения страны главным вызовом, стоящим перед Россией.

В своей статье, опубликованной 28 ноября в "Российской газете", Матвиенко признала, что главная проблема сейчас - падение рождаемости. И если не остановить этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны и ее безопасность. Она назвала целью преодоление ситуации, "когда рождение ребенка может вытолкнуть семью за черту бедности".