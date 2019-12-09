Сегодня WADA рассмотрит вопрос применения санкций к российскому спорту

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию применить серьезные санкции к российскому спорту.

РФ рискует на четыре года лишиться права проводить крупные международные соревнования, а российские спортсмены - остаться без национального флага на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Члены исполкома WADA должны будут либо согласиться с рекомендацией, либо отправить ее на доработку. Заседание состоится в Лозанне, сообщает ТАСС.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) сообщили, что из-за манипуляций в Московской антидопинговой лаборатории невозможно проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов.

Как сообщает портал Sportsintegrityinitiative, изменение данных фактически привело к "невозможности провести объективную проверку" – специалистам организации не удастся проверить пробы почти половины спортсменов, которые оказались под подозрением (145 человек – 310 проб). Каждое из остальных 153 дел спортсменов (268 проб) сегодня "подлежит полному и тщательному расследованию".