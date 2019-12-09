25 Сентября 2020
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Общество В России
(2004) |

В РФ растет рынок автокредитования

В стране отмечается рост рынка автокредитования при покупке подержанных машин.

Так, в ноябре объем продаж вырос на 15% в количественном выражении и на 25% в денежном, следует из данных "Автостата". Так, растет только рынок подержанных автомобилей, покупаемых в кредит — объем сделок с новыми машинами, напротив, снижается.

При покупке за заемные средства автолюбители часто выбирают более дорогую комплектацию, нежели при оплате наличными, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, средний возраст легкового автомобиля в России составил 13,4 года. В зависимости от региона средний возраст сильно отличается, отмечают авторы исследования.

Самые свежие автомобили в Татарстане – средний возраст парка составляет 10 лет. Второе место у столицы – 10,4 года. Югра и Санкт-Петербург делят третье и четвертое место с одинаковым показателем в 10,9 года. В десятку "свежих" также попали Пермский край, Самарская, Московская и Нижегородская области, Башкирия и Удмуртия – во всех этих регионах средний возраст легковушки не превышает 12 лет.

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В РФ растет рынок автокредитования

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Теги: автокредитование, автомобили



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