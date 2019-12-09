Командир А321: после ЧП хотел быстрее выполнить штатный полет

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
(2019) | Фото: propolevskoy.ru

Командир А321: после ЧП хотел быстрее выполнить штатный полет

Командир лайнера Airbus A321 перевозчика "Уральские авиалинии", который совершил в аварийную посадку, Дамир Юсупов сообщил, что после авиапроисшествия хотел быстрее выполнить штатный полет, чтобы избавиться от чувства волнения.

"Совершил его [полет] через месяц. Волновался, конечно, а когда зашел в кабину, возникло такое чувство, будто перерыва и не было - сразу все вспомнил. Меня поддерживали мои коллеги, инструкторы. Они лишних вопросов не задавали, понимали мое состояние", - сказал Юсупов.

По его словам, в момент происшествия он "управлял самолетом, все быстро анализировал, переваривал", для него "существовали только самолет и второй пилот", и "посторонних мыслей не было", отметил летчик, сообщают "Известия".

Напомним, героический экипаж "Уральских авиалиний" награжден государственными и ведомственными наградами.

Экипаж награжден за проявленный героизм во время жесткой посадки самолета Airbus A321 и эвакуации на кукурузное поле в Подмосковье летом этого года. В результате слаженных действий никто из пассажиров не пострадал, а случившееся назвали не иначе, как "чудо на кукурузе".

Церемония награждения состоялась 20 ноября в Гостином дворе в рамках "Транспортной недели", проходящей в эти дни в Москве.

Награды вручал лично министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Обладателями государственных наград – орденов Мужества – стали бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина. Ведомственные награды "Отличник воздушного транспорта" получили все семь членов экипажа Airbus А321, включая летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Командир А321: после ЧП хотел быстрее выполнить штатный полет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: А321, самолет, Юсупов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети