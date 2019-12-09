Командир А321: после ЧП хотел быстрее выполнить штатный полет

Командир лайнера Airbus A321 перевозчика "Уральские авиалинии", который совершил в аварийную посадку, Дамир Юсупов сообщил, что после авиапроисшествия хотел быстрее выполнить штатный полет, чтобы избавиться от чувства волнения.

"Совершил его [полет] через месяц. Волновался, конечно, а когда зашел в кабину, возникло такое чувство, будто перерыва и не было - сразу все вспомнил. Меня поддерживали мои коллеги, инструкторы. Они лишних вопросов не задавали, понимали мое состояние", - сказал Юсупов.

По его словам, в момент происшествия он "управлял самолетом, все быстро анализировал, переваривал", для него "существовали только самолет и второй пилот", и "посторонних мыслей не было", отметил летчик, сообщают "Известия".

Напомним, героический экипаж "Уральских авиалиний" награжден государственными и ведомственными наградами.

Экипаж награжден за проявленный героизм во время жесткой посадки самолета Airbus A321 и эвакуации на кукурузное поле в Подмосковье летом этого года. В результате слаженных действий никто из пассажиров не пострадал, а случившееся назвали не иначе, как "чудо на кукурузе".

Церемония награждения состоялась 20 ноября в Гостином дворе в рамках "Транспортной недели", проходящей в эти дни в Москве.

Награды вручал лично министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Обладателями государственных наград – орденов Мужества – стали бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина. Ведомственные награды "Отличник воздушного транспорта" получили все семь членов экипажа Airbus А321, включая летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.