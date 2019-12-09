Стало известно, какие продукты подорожают к новому году

Составлен список продуктов, которые подорожают к Новому году.

Продукты для "Оливье" уже подорожали. Средняя цена за четыре порции за последний год выросла с 325 до 340 руб. Оказалось, что подорожали и некоторые скоропортящиеся продукты для новогоднего стола. Больше всего - на фрукты и овощи. Это связано с отсутствием в магазинах дешевой продукции отечественного производства.

Так, огурцы сегодня стоят 93 руб., вместо 85 в ноябре. То же самое наблюдается и с помидорами. Они стали подорожали с 92 до 117 руб. за кг.

Традиционно перед Новым годом дорожают и яйца. Если в ноябре средняя стоимость была 59 руб., то сегодня - 62.

Одними из самых стабильных сегодня остаются розничные цены на шоколадные конфеты. Сладости стоят около 310 руб. за кг, сообщает телеканал "360".

Тем временем, так называемый индекс Оливье – средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного новогоднего салата – вырос за год на 4,6%.

Таковы данные Росстата. Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 руб. В 2018 году стоимость составляла 325 руб. Для двенадцати порций новогоднего салата придется потратить 1,02 тыс. руб.