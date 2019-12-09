Стало известно, какие продукты подорожают к новому году

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    зауженные брюки фото мужские отсюда

Экономика В России
(2004) |

Стало известно, какие продукты подорожают к новому году

Составлен список продуктов, которые подорожают к Новому году.

Продукты для "Оливье" уже подорожали. Средняя цена за четыре порции за последний год выросла с 325 до 340 руб. Оказалось, что подорожали и некоторые скоропортящиеся продукты для новогоднего стола. Больше всего - на фрукты и овощи. Это связано с отсутствием в магазинах дешевой продукции отечественного производства.

Так, огурцы сегодня стоят 93 руб., вместо 85 в ноябре. То же самое наблюдается и с помидорами. Они стали подорожали с 92 до 117 руб. за кг.

Традиционно перед Новым годом дорожают и яйца. Если в ноябре средняя стоимость была 59 руб., то сегодня - 62.

Одними из самых стабильных сегодня остаются розничные цены на шоколадные конфеты. Сладости стоят около 310 руб. за кг, сообщает телеканал "360".

Тем временем, так называемый индекс Оливье – средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного новогоднего салата – вырос за год на 4,6%.

Таковы данные Росстата. Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 руб. В 2018 году стоимость составляла 325 руб. Для двенадцати порций новогоднего салата придется потратить 1,02 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стало известно, какие продукты подорожают к новому году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Оливье, продукты, Новый год



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети