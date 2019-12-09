25 Сентября 2020
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Экономика В России
(2005) | Фото: ВЛАДИМИР НОВИКОВ www.itogi.ru

Россияне стали активно вкладывать средства в акции

Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается.

Так по данным на 1 декабря, брокерские счета на Московской бирже открыли уже 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн россиян. По данным биржи, 322 тыс. инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку. Ежедневные операции совершают только 70 тыс. человек.

Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции. В ноябре чистый приток средств частных инвесторов в акции достиг максимума с начала уходящего года – 21,7 млрд руб., сообщают "Ведомости".  

Как сообщалось ранее, в России за последний год доля инвесторов, с суммой инвестиций около 100 тыс. руб. увеличилась вдвое — с 5 до 10%.

О росте притока клиентов сообщают крупнейшие брокеры страны. Это произошло из-за того, что россиян не устраивают низкие ставки по банковским вкладам. По словам инверсоров, ближайшие годы численность инвесторов с небольшими накоплениями будет удваиваться ежегодно.

По некоторым данным, в ближайшие годы число инвесторов может возрасти до 7-10 млн человек.

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Россияне стали активно вкладывать средства в акции

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Теги: биржа, акции



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