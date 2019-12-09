25 Сентября 2020
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Общество За рубежом Украина
Олег Сенцов (2018) | Фото: rvatimetat.ru

Сенцова лишили слова на кинопремии в Берлине

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову не дали возможность выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине.

По словам кинематографиста, скорее всего это произошло из-за его неидеального знания английского языка и политических тем, без которых он не смог обойтись. Сенцов также  отметил, что вечеринка после церемонии награждения проходила в ресторане "Москва". При этом режиссер отметил, что "европейцы никак не могли понять, что проблема в названии", сообщает Lenta.ru.

Ранее вернувшийся на Украину Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что изменений на Украине за 5 лет не так много и это его печалит. Об этом он написал в Facebook. Сенцов отметил, что он прибыл на Украину, словно на машине времени из 2014 года. И уже успел "много где побывать и много с кем пообщаться", что позволило сделать два предварительных вывода.

"1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал. 2. Все воюют со всеми. Это все очень печалит", - отметил он.

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Сенцова лишили слова на кинопремии в Берлине

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Теги: Сенцов, кинопремия



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