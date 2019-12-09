Подготовлены поправки в законопроект о домашнем насилии

Группа соавторов проекта закона о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства.

Главное замечание касается того, что из-под действия закона в редакции Совета Федерации исключаются избиения, поскольку в ней семейно-бытовое насилие определяется как умышленное деяние, "не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления".

Как следует из текста поправок, "целесообразно распространить действие закона не только на пострадавших лиц, но и на иждивенцев пострадавших лиц, а также на помогающих пострадавшим представителей субъектов профилактики".

Депутаты и правозащитники также настаивают на включении в итоговую редакцию законопроекта определения "преследование", сообщает ТАСС.

Напомним, в предложенной редакции законопроекта вину обвиняемого в насилии не нужно доказывать и он поражается в правах немедленно. А НКО получают полномочия незамедлительно вмешиваться в любую семью, в отношении которой у них есть подозрения. Закон выводит дела о "семейном насилии" за рамки уголовного и административного процесса и вводит параллельную систему права. Как заявил юрист и правозащитник Матвей Цзен, "на практике это означает, что семья полностью лишается какой-либо частной жизни и автономности и становится общедоступным публичным объектом произвольного государственно-общественного вмешательства".