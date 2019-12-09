Валерия показала фото с сыном и его девушкой после автоаварии

Певица Валерия опубликовала снимок, на котором запечатлен ее сын Арсений Шульгин и его подруга Лиана - молодые люди ранее попали в ДТП под Санкт-Петербургом.

Снимок сделан в одном из ресторанов. Девушке наложили гипс на сломанную руку, а у молодого человека на лице повязка.

Исполнительница поблагодарила своих поклонников за поддержку. Она отметила, что автомобиль восстановлению не подлежит, зато все остались живы, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в Ленинградской области сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП.

Машину, за рулем которой находилась девушка Шульгина, занесло, и она врезалась в ограждение.

Как рассказал муж Валерии Иосиф Пригожин телеканалу "Звезда", Арсению сделали операцию - зашили верхнюю и нижнюю губы, девушке наложили на руку гипс - у нее перелом предплечья.