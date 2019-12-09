Валерия показала фото с сыном и его девушкой после автоаварии

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    женские слипоны недорого ссылки

Общество В России
Арсений Шульгин, операция, губы (2019) | Фото: Instagram Арсений Шульгин

Валерия показала фото с сыном и его девушкой после автоаварии

Певица Валерия опубликовала снимок, на котором запечатлен ее сын Арсений Шульгин и его подруга Лиана - молодые люди ранее попали в ДТП под Санкт-Петербургом.

Снимок сделан в одном из ресторанов. Девушке наложили гипс на сломанную руку, а у молодого человека на лице повязка.

Исполнительница поблагодарила своих поклонников за поддержку. Она отметила, что автомобиль восстановлению не подлежит, зато все остались живы, сообщает РИА "Новости".

Валерия(2019)|Фото: instagram.com/valeriya/

Как сообщалось ранее, в Ленинградской области сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП.

Машину, за рулем которой находилась девушка Шульгина, занесло, и она врезалась в ограждение.

Как рассказал муж Валерии Иосиф Пригожин телеканалу "Звезда", Арсению сделали операцию - зашили верхнюю и нижнюю губы, девушке наложили на руку гипс - у нее перелом предплечья.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Валерия показала фото с сыном и его девушкой после автоаварии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Валерия, ДТП



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.12.2019 19:42 Мск "Больше нельзя садиться в машину": Сын Валерии попал во второе ДТП за неделю

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.12.2019 20:25 Мск Сын певицы Валерии попал в ДТП, когда ехал на концерт к своей матери

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети