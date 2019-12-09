РЖД вводят новый график движения поездов

РЖД с 8 декабря вводят новый график движения поездов.

Компания увеличивает количество поездов дальнего следования, в том числе - двухэтажных. Также будут ускорены 334 состава, а электричек станет больше. Новый график будет действовать в течение года.

Всего пассажирскими перевозками будут заниматься 1244 состава поездов против 1177 в прежнем графике. Особенность этого графика - увеличение числа дневных пассажирских поездов, в том числе составами "Ласточка" на семи маршрутах, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, "Ласточка" между Тюменью и Екатеринбургом начнет курсировать с 8 декабря.

Из Тюмени в Екатеринбург электропоезд будет отправляться в 6.49. Прибытие - в 11.49. Из Екатеринбурга отправление в 17.48, прибытие - в 22.18. Остановки – на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский и Богданович.