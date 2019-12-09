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Общество Курганская область Уральский ФО
Алексей Костоусов, Леонид Бычков, суд, Теплоресурс (2019) | Фото: Накануне.RU

Сотрудник курганского Ростехнадзора признался в суде, что возбуждение уголовного дела на теплоснабжающую организацию было воспитательной мерой

В Юргамышском районном суде Курганской области 27 ноября продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя предприятия "Теплоресурс" Леонида Бычкова, которое ранее было возвращено на доследование, передает корреспондент Накануне.RU.

Бычков обслуживает в Зауралье несколько районных котельных. Внезапно его обвинили в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. Следствие посчитало, что Бычков с начала осени 2017 года до середины января 2019 года получал незаконную прибыль от своей деятельности без лицензии и эксплуатировал котельную в Юргамыше как объект 3 класса опасности. Сам Бычков считает, что его объект не является таковым - это в суде косвенно подтвердил и начальник отдела Курганского отдела Уральского Управления Ростехнадзора Алексей Костоусов, который был вызван на допрос как свидетель.

Начал Костоусов с того, что Бычков знаком ему исключительно в связи с эксплуатацией компанией "Теплоресурс" газовой котельной в поселке Юргамыш.

"В мои полномочия входит организация контрольно-надзорной деятельности. Мои инспектора должны были контролировать в том числе и опасные производственные объекты. Результаты проверок и отказы от проверок - вся эта информация поступала ко мне", - отметил Костоусов.

На вопрос прокурора являлась ли котельная в Юргамыше опасным производственным объектом Костоусов однозначно не ответил. Он сказал, что согласно данным, которые передали ему инспекторы Ростехнадзора, котельная включает в себя внутренний газопровод и два котла, которые установлены непосредственно в помещении самой котельной.

"Опасный производственный объект должен был быть идентифицирован по признаку использования опасного вещества. Все производственные объекты 3 класса опасности подлежат лицензированию, то есть тут нужно получение специального разрешения", - пояснил Костоусов.

Алексей Костоусов, Леонид Бычков, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

Прокурор спросил - изначально ли имелись основания для признания котельной "Теплоресурса" объектом 3 класса опасности. Костоусов опять же не ответил ни утвердительно, ни отрицательно.

"Ну как тут сказать... Вообще у нас до 2013 года все получали лицензии, проблем не было. Но у нас ничего на месте не стоит, проводятся реформы, сейчас у нас внедряются классы опасности и с 2013 года были внесены изменения в Федеральный закон о промышленной безопасности, и если исходить из него, то получается формулировка - мы должны исходить уже из количества опасного вещества на объекте. Нам поступали письма официальные о том, что мы должны руководствоваться вторым приложением к закону, то есть все объекты должны были иметь лицензию. Мы больше трети предприятий в Курганской области тогда сняли с учета и никакой класс опасности мы присваивать не могли. Такие как эта котельная - тут природный газ измеряется в граммах, а у нас в тоннах. Мы в 2012 году писали даже в Государственную Думу о том, что этот закон можно истолковать по-разному и до нас было доведено решение Верховного суда РФ по этому вопросу, и четко и однозначно нам не определили - все эти объекты независимо от количества вещества должны быть идентифицированы по давлению. А в 2016 году внесли изменения в закон, что ниже 5 тыс. МПа (мегапаскаль) объекты выпали у нас и не подлежат вообще классификации никакой. А все объекты, у которых давление выше 5 тыс. МПа - им присваивается минимальный, третий класс опасности", - рассказал на суде Костоусов.

Прокурор уточнил, правильно ли он понимает, что с 2013 года согласно изменениям в Федеральном законе котельная "Теплоресурса" не подпадала под признаки опасного производственного объекта.

"Оказывается, все это время подпадала. Ну мы же исполнительный орган власти, у нас есть Центральный аппарат, мы на местах подчиняемся. Я думаю, что так и в прокуратуре делается и везде. У нас единый подход", - отметил Костоусов.

Он добавил, что приемка котельной как объекта компании "Теплоресурс" проходила еще до этих изменений и оснований для регистрации этой котельной как опасного объекта не имелось.

"В 2016 году Центральный аппарат Ростехнадзора убрал с сайта все эти письма с разъяснениями о порядке регистрации объектов. У нас по линии правительства ежегодно, как правило, перед началом отопительного периода идет распоряжение о проведении проверок. Составляется определенный график, да у нас и штатная численность сотрудников не позволяет часто проводить проверки", - пояснил Костоусов.

Леонид Бычков, суд, Теплоресурс(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в декабре 2017 года тогдашний глава зауральского районного центра Альменево Светлана Рыжкова рассказала Накануне.RU информацию, после которой в спешном порядке был отправлен в отставку прежний руководитель курганского отдела Ростехнадзора Павел Москвин. Рыжкова тогда пояснила, что в муниципалитете котельная работала без перебоев благодаря местной теплоснабжающей организации, которая входит в структуру "Уралкотла". Однако Ростехнадзор без предупреждения и необоснованно мучал село своими проверками. По ее словам, якобы раньше все вопросы решались через "подарки".

"Когда к нам приезжали с рейдом специалисты Ростехнадзора, мы им отдавали гусей, водили их в баню, накрывали им столы. Сейчас же мы работаем в рамках закона", - сообщила глава Альменево.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сейчас уже ни для кого в Курганской области не секрет, что Курганский отдел по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора, возможно, является одним из самых коррумпированным ведомств в регионе. В сентябре этого года Курганский областной суд оставил в силе приговор бывшему инспектору курганского отдела управления Ростехнадзора Денису Семашко, который ранее признался в получении взяток от бизнесменов. В середине ноября этого года в курганском отделении Ростехнадзора опять произошел крупный скандал, еще одного инспектора поймали на получении взятки в крупном размере. На него завели уголовное дело, как и на взяткодателя - сотрудника ООО Научно-технический центр "Комплексные решения". Сейчас инспектор сидит в СИЗО, взяткодатель находится под подпиской о невыезде.

Возвращаясь к юргамышскому суду - оказалось, что многие предприятия сдали лицензию после введения новых правил в 2016 году, а компанию "Теплоресурс" уведомили об изменениях только в 2017 году, причем Алексей Костоусов заявил, что не помнит каким именно образом это было сделано.

"Официально мы им направили уведомление в августе 2017 года. Я лично с "Теплоресурсом" в этом плане не разговаривал, у меня было много других предприятий, мы проводили семинары обучающие, но все изменения законодательства мы доводили", - отметил сотрудник Ростехнадзора.

Адвокат Леонида Бычкова спросил Костоусова - в 2016 году в законе что-то поменялось, именно трактовка имеющихся норм?

"Закон он и оставался законом, но другое дело - подходы и решения изменились, то есть пока Верховный суд не установил четкую позицию", - признался Костоусов.

Говоря простым языком, до 2016 года в законе было прописано, что все котельные должны были получать лицензию, однако до разъяснений Верховного суда это требование сотрудниками Ростехнадзора на местах не выполнялось вообще.

Юргамышский районный суд(2019)|Фото: Накануне.RU

Далее между Бычковым и Костоусовым в суде состоялся диалог, в ходе которого сотрудник курганского отдела Ростехнадзора признался, что уголовное дело на Бычкова было заведено исключительно как воспитательная мера. Бычков спросил Костоусова, подтверждает ли он, что в 2015 году по завершению строительных и пусконаладочных работ в результате обследования работниками Ростехнадзора газовая котельная "Теплоресурса" была определена как объект 4 класса опасности.

Костоусов: "На сетях газопотребления 4 класс вообще не устанавливается".

Бычков: "То есть она вообще была без класса?"

Костоусов: "Да".

Бычков: "Вы в курсе, что было выдано соответствующее письмо, что на учет наша котельная в Ростехнадзоре не была поставлена и плановые проверки назначены не были?"

Костоусов: "Это имеется ввиду, что этот опасный производственный объект, если он не находится в государственном реестре, то оснований для проведения проверки нет. Их и не могло быть назначено было, так как нет опасного производственного объекта. Это касается плановых проверок, могли проводиться только внеплановые. Я вот из сегодняшнего дня рассуждаю, и из 2016 года, и даже из 2015-го - эти объекты всегда были 3 класса опасности, но просто напросто не было решения Верховного суда".

Бычков: "То есть вы в результате этого обратились в ФСБ и в прокуратуру о возбуждении против меня уголовного дела?"

Костоусов: "Нужно было привлечь..."

Бычков: "Именно меня?"

Костоусов: "Да, эта воспитательная мера, может быть, подействовала бы на вас".

Бычков: "То есть на меня заводят уголовное дело в качестве воспитательной меры? Вы лично подписали ходатайство о возбуждении против меня уголовного дела?"

Костоусов: "Я сейчас не помню, материалы отправляются вот в такие ведомства с подписью руководителя структурного подразделения, то есть начальника отдела. Кто был на тот момент замруководителя, он и имел такое право. Мы отправляли везде - губернатору, полномочному представителю президента в УрФО, в ФСБ и в прокуратуру".

Бычков: "На всех ли руководителей были возбуждены уголовные дела за то, что их предприятия работали без лицензии и как объекты якобы 3 класса опасности?"

Костоусов: "У нас столько времени с вами прошло, это 2017 год был? Надо вспомнить, что у нас в 2017 году было. Но мы направляли по вам конкретно сведения, так как вы целенаправленно не выполняли наши требования. Что касается остальных предприятий, то у нас вот в прошлом году так же было возбуждено уголовное дело на предприятие там одно из-за того, что тоже не получили вовремя лицензию".

Костоусов в суде, отвечая на вопрос Бычкова, подтвердил, что в 2015 году при проверке котельной сотрудники Ростехнадзора намеренно не присвоили объекту класс опасности, так как в этом вообще не было никакой необходимости.

"Да, отдел, который этим занимается, на тот период времени мог это сделать", - подтвердил Костоусов.

"То есть, объект был не опасным. Но до этого вы сказали, что он фактически являлся опасным", - спросил Бычков.

"С учетом того, что сейчас есть разъяснения Верховного суда - как я могу спорить тут? Да, пока этих разъяснений не было, были тут вот такие несоответствия", - ответил Костоусов.

ТеплоРесурс, котельная(2019)|Фото:Накануне.RU

Как сообщил суду Леонид Бычков в конце этого заседания, ему вменяют получение дохода преступным путем от незаконной эксплуатации газовой котельной.

"Я занимаюсь производством и передачей тепловой энергии. А мне посчитали весь объем - передача тепла к работе газового оборудования отношения не имеет. Хочу приложить оригиналы утвержденного тарифа департаментом госрегулирования цен и тарифов Курганской области, где ясно указано, что стоимость передачи тепла имеет отдельную цену и не может быть связана с эксплуатацией газового оборудования. У меня сами котлы, само оборудование, производящее тепло - являются законными (и это в суде подтвердил Алексей Костоусов - прим.). Они у нас до 115-ти градусов и опасными не являются. То есть сами объекты, производящие тепло - не опасны. А сейчас прокуратура и следствие утверждают, что опасным является только газовое оборудование котельной. Но для определения преступного дохода нужно ведь правильно его учитывать", - отметил Бычков.

Следующее заседание по этому уголовному дело назначено на 24 декабря.

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Сотрудник курганского Ростехнадзора признался в суде, что возбуждение уголовного дела на теплоснабжающую организацию было воспитательной мерой

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Теги: Алексей Костоусов, Юргамыш, котельная, Уралкотел, ТеплоРесурс, Леонид Бычков, тепло, жители, энергетики, газ, суд



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