В Киеве на акции оппозиции перед "нормандской" встречей Петра Порошенко забросали яйцами прямо на сцене

Экс-президента Украины забросали яйцами прямо на сцене - инцидент случился 8 декабря в Киеве на акции протеста оппозиционеров перед саммитом в "нормандском формате".

Порошенко стоял на сцене, говорил речь. После вышел хор и исполнил несколько композиций. Сразу после момента, когда Порошенко выкрикнул в микрофон "Слава Украине!", в него полетели яйца - одно попало в супругу экс-президента, второе поймал стоящий рядом Ахтем Чийгоз.

Порошенко, улыбаясь, приказал остановить "стрелка".

"А ну ка поймайте его", - обратился он со сцены непонятно к кому.

Напомним, в Париже 9 декабря пройдет встреча глав России, Франции, Германии и Украины в "нормандском формате".